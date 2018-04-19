HABER

Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen liseli kızı av tüfeğiyle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, R.Ç.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, R.Ç. (17), arkadaşlık isteğini kabul etmeyen lise öğrencisi B.K.’yı (16) av tüfeğiyle vurdu.
Olay, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç. (17), Taşköprü mevkiinde lise öğrencisi B.K.’nın (16) önünü keserek konuşmak istedi. R.Ç., konuşma isteğini kabul etmeyerek gitmek isteyen genç kızı av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan B.K., buradan Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve polis tarafından gözaltına alınan R.Ç.’nin, aynı lisede okudukları geçen yıl okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyorSosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
İngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldıİngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.