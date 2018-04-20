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Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen lise öğrencisi kızı av tüfeğiyle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:07 | Son Güncelleme

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi genç kız, arkadaşlık teklifini kabul etmediği genç tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, R.Ç.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi genç kız, arkadaşlık teklifini kabul etmediği genç tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, R.Ç. (17), daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen lise öğrencisi B.K’nın (16) Taşköprü mevkisinde önünü kesip konuşmak istedi. R.Ç., gitmek isteyen genç kıza af tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan B.K, ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan R.Ç’nin B.K. ile aynı lisede öğrenim gördüğü ve geçen yıl okulla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

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