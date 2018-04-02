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'Arnavut Met' adliyeye sevkedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'ye yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti.

'Arnavut Met' adliyeye sevkedildi

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'ye yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nin yaptığı şüphelilere İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenmişti. 11 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenilen 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Met Kanani'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

'Arnavut Met' adliyeye sevkedildi'Arnavut Met' adliyeye sevkedildi'Arnavut Met' adliyeye sevkedildi

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