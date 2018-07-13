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Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 06:31 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de verilen bir davet yemeğine katılan 25’i çocuk 100 kişi mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelik oldu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen kişiler ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy’de düzenlenen bir davete katılan ve ikram edilen yemeklerden yiyen 25’i çocuk 100 kişi mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelik oldu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen kişiler ambulanslarla Arnavutköy’deki hastanelere kaldırıldı.

Arnavutöy Nenehatun Mahallesi’nde vefat eden bir yakını için Yaşkesen ailesi tarafından evlerinin bulunduğu sokak üzerinde hayır yemeği verildi. Tavuk, pilav ve ayran ikram edilmesinin ardından 25’i çocuk 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçedeki bazı hastanelere gitti.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarının taburcu edildiği öğrenildi.

Daveti düzenleyen Nurettin Yaşkesen İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün evimizde toplu bir yemek verdik. Arnavutköy’de bulunun bir yemek şirketinden tavuk eti aldık. Bundan dolayı zehirlenme oldu. 200’e yakın benim misafirim vardı. Bunun içerisinde çocuklarda vardı. Saat 17:00’den sonra beni aramaya başladılar. Şikayetler ve kusmalar oldu. Bir çoğu Arnavutköy Devlet Hastanesine bazıları da özel hastanelere sevk edildi. Burada firma sahibini aradım. Çok farklı bir şekilde cevap aldım. ‘Bu saatte beni neden arıyorsunuz, neden rahatsız ediyorsunuz. Geçmiş olsun’ şeklinde cevap aldım. Bende buraya gelin dedim. En azından orada olun. ‘Yok dediler. Bizim oraya gelmemize gerek yok. Olan olmuştur. Yapacak bir şey yok’ cevabını aldık. O esnada arayan fazla oldu. Telefonum kilitlendi. Eş, dost ve akraba hepsi zehirlenmiş. Arnavutköy Devlet Hastanesine geldiğimde onlarca kişinin burada yattığını gördüm. Ben dört saattir buradayım. Buraya gelen 25-30’u çocuk, 70’i de yetişkin kişi var. Raporlarımız da burada mevcut” dedi.

Konu ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy gıda zehirlenmesi

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