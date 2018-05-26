Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Yaşar ve arkadaşı Ömer Bozkır eve gitmek için cadde de yürüdükleri esnada bir şahıs tarafından önleri kesildi. Önlerini kesen şahıstan şüphelenen Yaşar ve Bozkır koşarak kaçmaya çalıştı. Şahıs ardından ıslak çalıp, 3 arkadaşını daha çağırarak kaçan gençlerin peşinden koşmaya başladı. Bir süre sonra ayağa kaldırıma takılan Yaşar yere düştü. Peşinden koşan şahıslar ise gence defalarca yumruk attıktan sonra bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Şahıslar ardından gencin cebindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Savaş Yaşar ise tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Görüntülerde, koşarak gelen genç ayağının kaldırıma takılması sonucu yere düşüyor. Arkasından koşan şahıslar ise yanına gelerek defalarca darp ediyor. Darbın ardından şahıslar genci bıçaklayarak cep telefonunu gasp ediyor. Zanlılar ardından koşarak kaçarken, yaralı genç ise hareketsiz şekilde yerde yatıyor. Gaspçıların kaçmasının ardından yaralı arkadaşının yanına gelen Bozkır, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yaralı Yaşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, gençlerin ifadelerinin aldıktan sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.