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Arnavutköy'deki cinayette korkunç şüphe!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 09:01 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de 13 Şubat akşamı yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde cesetleri bulunan emlakçı Suriyeli Nısrın Kındı ve Lübnan asıllı eşi Muhammet Mahmut Bachr cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Polis çiftin, 11 Şubat Pazar günü Bahçeşehir'deki evlerinde alıkonulduklarını belirledi. Genç karı-kocanın ağız ve burunları koli bandıyla kapatıldıktan sonra öldürüldükleri ve cesetlerinin 13 Şubat'ta yola atıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, çiftin Başakşehir'deki emlak dükkânında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Suriyeli Kırıdı'nın ilk evliliğinden olan 10 yaşındaki kızı Naya N.'yi 11 Şubat'ta bakıcısının annesinin bir arkadaşına bıraktığı, daha sonra üvey amcasının oradan alıp evine götürüldüğü belirlendi. Küçük kızın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüme teslim edildiği belirtildi.

FUHUŞ ÇETESİ Mİ?

Habertürk'te yer alan habere göre, cinayetin kilit delili ise, maktullerin tırnaklarının arasından alınan doku örnekleri. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden alınan doku örnekleri, cesetlerden alınan örnekler ve cesetlerin ağızlarını kapatan bantlardan alınan parmak izi Kriminal Polis Laboratuvarı'nda karşılaştırılıyor. Çiftin ikamet ettiği site ve çevresindeki kameraların görüntülerinin incelenmesi de sürüyor. Öte yandan gözaltındaki 2 şüphelinin bir fuhuş çetesiyle bağlantısı olabileceği ve bu konudaki araştırmanın sürdüğü iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Bahçeşehir cinayet

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