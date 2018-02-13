Arnavutköy’de 1’i kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Yolu Tren rayları yanında yaklaşık 500 metre aralıklarla 1’i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olay yerine şerit çekip incelemeye başlarken cesetler itfaiye yardımı ile bulunduğu yerden yukarı çıkarıldı.