Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- EMLAKÇILIK yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy'de yol kenarında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere "Muta" nikahı ile evlenecekleri kadın bulduklarını iddia ettiği öğrenildi. Çiftin şüphelilerden birinin eşini de "Muta" nikahı ile evlendirmeye kalkmaları sonucu öldürüldüğü öne sürüldü.

POLİS 9 KİŞİYİ GÖZALTINA ALMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Nısrın Kırıdı ile Muhammet Mahmut Bachr'ın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada önce çiftin yanında çalışan İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturma sırasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Polis kısa süre içinde çiftin Esenyurt'ta bir eve götürülerek öldürüldüğünü tespit ederken bu evde yapılan aramada kanlı battaniyeler buldu.

SIR PERDESI ARALANDI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan soruşturmada sorgulanan şüphelilerin ifadesi olayın üzerindeki sır perdesini araladı. 4 şüphelinin cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerden İmadeddin E. poliste verdiği ifadesinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere "Muta" nikahı evlenecekleri kadın bulduklarını iddia etti.