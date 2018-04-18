HABER

Arnavutköy’de bulunan çocuk cesediyle ilgili yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda önceki gün bulunan 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediğinin araştırıldığı ortaya çıktı.

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda önceki gün bulunan 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediğinin araştırıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çevrede yaşayan yabancı uyrukları şahısları tek tek tespit ederek çocuklarını kontrol edecekleri öğrenildi.
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na önceki gün balık tutmak için gölde gelen balıkçıların oltasına takılan bez parçasındaki 5 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü belirlenen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı tespit edilmişti. Kayıp başvurusunda bulunulmayan çocuk için harekete geçen polis ekiplerinin, kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediği yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Yabancı uyruklu ailelerin çocukları tek tek kontrol edilecek
Öte yandan, polis ekiplerinin çocuğun cesedinin bulunduğu çevredeki yabancı uyruklu aileleri tek tek tespit ederek çocuğu tanıyıp tanımadıklarını sorgulayacakları öğrenildi. Ailenin bulunması durumunda DNA örneğinin karşılaştırılarak ailenin bulunabileceği belirlendi. Bez parçasını da incelemeye alan ekipler katile ait biz iz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı
Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sazlıbosna Barajı’nı gören tüm güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanıBugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.