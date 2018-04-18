Arnavutköy’de bulunan çocuk cesediyle ilgili yeni gelişme

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda önceki gün bulunan 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediğinin araştırıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çevrede yaşayan yabancı uyrukları şahısları tek tek tespit ederek çocuklarını kontrol edecekleri öğrenildi.

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na önceki gün balık tutmak için gölde gelen balıkçıların oltasına takılan bez parçasındaki 5 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü belirlenen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı tespit edilmişti. Kayıp başvurusunda bulunulmayan çocuk için harekete geçen polis ekiplerinin, kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediği yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Yabancı uyruklu ailelerin çocukları tek tek kontrol edilecek

Öte yandan, polis ekiplerinin çocuğun cesedinin bulunduğu çevredeki yabancı uyruklu aileleri tek tek tespit ederek çocuğu tanıyıp tanımadıklarını sorgulayacakları öğrenildi. Ailenin bulunması durumunda DNA örneğinin karşılaştırılarak ailenin bulunabileceği belirlendi. Bez parçasını da incelemeye alan ekipler katile ait biz iz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı

Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sazlıbosna Barajı’nı gören tüm güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.