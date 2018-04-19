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Arnavutköy’de çocuk cesediyle ilgili barajda dalgıçlar delil araması yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de ölü olarak bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun çıkartıldığı Sazlıbosna Barajı’nda dalgıçlar tarafından delil araması yapıldı.

Arnavutköy’de ölü olarak bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun çıkartıldığı Sazlıbosna Barajı’nda dalgıçlar tarafından delil araması yapıldı. Çocuğun sarılı olduğu bezin içerisinde ele geçirilen 2 adet saç telinin incelemesi sürüyor.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sazlıbosna Barajı’nda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Göle gelen balıkçıların oltasına takılan bez parçasında bulunan kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediği araştırılıyor.
Dalgıçlar barajda delil aradı
Öte yandan, dalgıçlar Sazlıbosna Barajı’na geldi. Saatlerce barajda arama yapan dalgıçlar, herhangi bir delil bulmak için araştırma yaptı. Aramaların sonucunda herhangi bir delil bulunamadığı öğrenildi. Yarın tekrardan barajda arama yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bezdeki saç tellerinin incelemesi sürüyor
Çalışmaları sürdüren polis ekipleri, çocuğun kimliğini belirleyebilmek için çevrede yaşayan yabancı uyruklu şahısları tek tek tespit etmeye başladı. Tespit edilen ailelere cesedi bulunan çocuk sorulacak. Ayrıca cesedin bulunduğu bezin içerisindeki saç tellerinin kime ait olduğunu ise incelemesi devam ediyor.

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