HABER

Arnavutköy’de çocuk cesediyle ilgili barajda dalgıçlar delil araması yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:07 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de ölü olarak bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun çıkartıldığı Sazlıbosna Barajı’nda dalgıçlar tarafından delil araması yapıldı.

Arnavutköy’de ölü olarak bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun çıkartıldığı Sazlıbosna Barajı’nda dalgıçlar tarafından delil araması yapıldı. Çocuğun sarılı olduğu bezin içerisinde ele geçirilen 2 adet saç telinin incelemesi sürüyor.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sazlıbosna Barajı’nda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Göle gelen balıkçıların oltasına takılan bez parçasında bulunan kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediği araştırılıyor.
Dalgıçlar barajda delil aradı
Öte yandan, dalgıçlar Sazlıbosna Barajı’na geldi. Saatlerce barajda arama yapan dalgıçlar, herhangi bir delil bulmak için araştırma yaptı. Aramaların sonucunda herhangi bir delil bulunamadığı öğrenildi. Yarın tekrardan barajda arama yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bezdeki saç tellerinin incelemesi sürüyor
Çalışmaları sürdüren polis ekipleri, çocuğun kimliğini belirleyebilmek için çevrede yaşayan yabancı uyruklu şahısları tek tek tespit etmeye başladı. Tespit edilen ailelere cesedi bulunan çocuk sorulacak. Ayrıca cesedin bulunduğu bezin içerisindeki saç tellerinin kime ait olduğunu ise incelemesi devam ediyor.

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.