Arnavutköy’de denizde kaybolan Furkan Yıldırım’ın cesedi 262 gün sonra bulundu

15 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’n cesedi 262 gün sonra geçtiğimiz Salı günü Kuruçeşme sahilinde bulundu. Adli Tıp Morgu’na götürülen Yıldırım’ın cenazesi DNA testinden sonra ailesine teslim edilecek.
15 Temmuz 2017’de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım kaybolmuş ardından Yıldırım’ı arama çalışmaları başlamıştı. Çalışmalar sırasında 11 yaşındaki çocuğun rüyası üzerine arama kurtarma çalışmaları Karaburun’da yapılmıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım’ı bulmak için çalışmalara katılmıştı. Yıldırım’ın cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme Sahili’nde bulundu. Yıldırım’ın cesedini İBB’nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset deniz polisi tarafından çıkarılırken, Adli Tıp Kurumu Morg’na götürüldü.DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edeceği öğrenildi.
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