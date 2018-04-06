IHAAW165125-ASA/06-04-2018

- Arnavutköy’de denize girdikten sonra kaybolan ve 262 gün sonra cesedi bulunun Furkan Yıldırım’ın cenazesi, acılı anne ve babası tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

06.04.2018 16:51:25 TSI

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