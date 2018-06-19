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Arnavutköy'de seçim irtibat bürosuna saldırı:  2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - AK PARTİ'nin Arnavutköy'de bulunan seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - AK PARTİ'nin Arnavutköy'de bulunan seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, dün gece seçim irtibat bürosunun önündeki patlamaya pet şişeye sarılmış el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarından terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden kaydı bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin Arnavutköy'de bulunan evlerine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

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