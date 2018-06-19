Arnavutköy'de seçim irtibat bürosuna saldırı: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - AK PARTİ'nin Arnavutköy'de bulunan seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, dün gece seçim irtibat bürosunun önündeki patlamaya pet şişeye sarılmış el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarından terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden kaydı bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin Arnavutköy'de bulunan evlerine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum