Arnavutköy’de şok olay: Ağızları bantlı 1’i kadın 2 ceset bulundu

Arnavutköy’de 1 kilometre arayla birisi tren yolu kenarına diğeri ise dere yatağına atılmış 1’i kadın 2 ceset bulundu. Cesetlerin ağızlarının ise aynı yöntemle bantlı olması dikkat çekti.

Olay, Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Dereboyu mevkiinde yaşandı. Biri tren yoluna (erkek) diğeri ise dere yatağına atılmış (kadın) erkek cesedi bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılırken polis ekipleri tren yolu kenarında bulunan cesedi çıkarmak üzere itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Yol kenarına çıkarılan cesetler üzerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken savcıda incelemelerde bulundu.

Cesetlerin ağızları aynı yöntemle bantlanmış

Edinilen bilgiye ve iddialara göre cesetler 1 kilometre arayla yol kenarına birisi ya da birileri tarafından bırakıldı. Cesetlerin ağızlarının ise koli bandı ile bantlandığı öğrenildi.

Olayı çevreden geçen çoban haber verdi

Olayın saat 17.00 sıralarında bir çoban tarafından haber verildiği belirtildi. Cesetler incelenmek üzere önce devlet hastanesi morguna kaldırılırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Cesetlerin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi.