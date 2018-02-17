Arnavutköy’deki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Arnavutköy’de ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılmış halde yol kenarında ölü bulunan çiftin cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

Arnavutköy Deliklikaya tren yolu kenarında ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılmış halde ölü bulunan 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu Nısrın Kırdı ve eşi Lübnanlı işadamı Muhammed Bachr’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 4 şahıs daha gözaltına alındı. Bunlarla birlikte gözaltı sayısının 6’ya yükseldiği öğrenildi.

Çift kaçırılarak Esenyurt’ta bir eve götürülmüş

Öte yandan soruşturma kapsamında 11 Şubat’ta eve giren şüphelilerin çifti kaçırarak Esenyurt’taki bir eve götürdüğünü belirledi. Buradaki evde yapılan aramada kan izlerinin de olduğu bir battaniye bulundu. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde de kan izlerinin olduğu belirlendi. Evdeki battaniyeden ve otomobilden alınan kan örneklerinin Kriminal Polis Laboratuvarı’nda inceleneceği öğrenildi.

Şüphelilerin aracı hem evden hem de cesetlerin olduğu yerden sinyal vermiş

Diğer yandan gözaltındaki şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin 11 Şubat’ta hem öldürülen çiftin Başakşehir’deki evinin çevresinden hem de cesetlerin bulunduğu bölgede GPS (Küresel Konumlama Sistemi) sinyali verdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.