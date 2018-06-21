Arnavutköy'deki dehşet: eşi ve kızını boğarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
ARNAVUTKÖY'DE eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldüen Mehdin Elgün adliyeye sevk edildi.
Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin Elgün, intihar girişiminde bulunmuştu. Elgün, kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin Elgün eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin'i boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Elgün, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı
Zarrab mahkemenin ardından ilk kez ABD'de görüntülendi
Uzmanlardan aşırı sıcaklar için korkutan uyarı: 100 bin kişi ölebilir
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum