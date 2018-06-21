Arnavutköy'deki dehşet: eşi ve kızını boğarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)

ARNAVUTKÖY'DE eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldüen Mehdin Elgün adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin Elgün, intihar girişiminde bulunmuştu. Elgün, kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin Elgün eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin'i boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Elgün, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

