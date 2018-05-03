HABER

 Arnavutköy'deki kuyumcu soygunu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı.  Güvenlik kamerasına yansıyan olay saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

 Arnavutköy'deki kuyumcu soygunu kamerada

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suriyeli Ömer Khudari'nin sahibi olduğu kuyumcuya yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu geldi. Bir diğer soyguncu da arka sokakta motosikletle bekledi. Kuyumcu ve çalışanını silahla tehdit eden soyguncular, 2 el de ateş ederek yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını aldı.
Altın ve paraları alan soyguncular kendilerini arka sokakta bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Bir süre motosikletle ilerleyen soyguncular daha sonra motosikletlerini ormanlık bir alana bırakarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine ve motosikletin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyeri önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Soygunu anlatan Ömer Khudari , "2 kişi geldiler ellerinde silah vardı. 2 el ateş ettiler yaklaşık 50-60 bin liralık altın alıp kaçtılar " diye konuştu. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Arnavutköy'deki kuyumcu soygunu kamerada Arnavutköy'deki kuyumcu soygunu kamerada Arnavutköy'deki kuyumcu soygunu kamerada Arnavutköy'deki kuyumcu soygunu kamerada

İşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayıİşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayı
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

İlginizi Çekebilir

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Tacizcisine hayatının şokunu yaşattı

Tacizcisine hayatının şokunu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.