'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Hemen her gün dolandırıcıların yöntemlerinin çeşitliliğine ve yazdıkları yeni senaryolarla onlarca kişiyi dolandırdıklarına tanık oluyoruz. Bu tarz yeni yöntemlerden biri de İstanbul, Şişli’de nisan ayında yaşandı. Kuyumcu A.T. bir büfeden alışveriş yaparken, otomobilinin önünde yaşlı bir adamın düştüğünü gördü.

Hemen yardıma koşan A.T., adamı yerden kaldırdı, su içirdi. A.T.’nin hastaneye götürmeyi teklif ettiği adam durumunun iyi olduğunu söyleyerek reddetti. Ancak A.T. yaşlı adama bir kafeteryada ayran ısmarladı. Adının “Avram Yayiş” olduğunu söyleyen adam, İstanbullu bir gayrimüslim olduğunu anlattı. Kuyumcu A.T. de yaşlı adama kartvizitini vererek bir sıkıntısı, ihtiyacı olduğunda kendisini aramasını söyledi. 2 gün sonra öğle saatlerinde yaşlı adam, haber vermeden 29 yaşındaki kuyumcuya teşekkür etmek amacıyla iş yerine gitti. Öğle saatleri olduğu için A.T., yaşlı adamı restorana götürdü, yemek ısmarladı.

‘BU DEVİRDE SENİN GİBİSİ BULUNMAZ’

Sohbet esnasında A.T.’ye “Sen güvenilir bir çocuksun. Bu devirde böyle insana denk gelmek zor” diyen yaşlı adam, kuyumcuya ilginç bir teklifte bulundu.