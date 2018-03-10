Artvin’de baraj gölünde batan teknedeki kayıp şahsı arama çalışmaları şiddetli rüzgar ve havanın kararması ile sona erdi

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Barajı’nda bir teknenin batması sonucu bir kişi yaralandı, bir kişi ise baraj sularında kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları şiddetli rüzgar ve havanın kararması nedeniyle bugünlük sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, bugün bir tekne ile baraj gölüne açılan Ekrem Aydın (39) ve Muhammet Ay (50) isimli şahıslar, baraj kıyısındaki araziden topladıkları kuru odunları tekneye yükledikten sonra evlerine dönüşe geçtiler. Ancak tekne aşırı yük nedeniyle bir süre sonra batarken, batan tekneden Ekrem Aydın (39) yaralı olarak kurtulurken, Muhammet Ay ise baraj sularında tekneyle birlikte kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmalarına AFAD, Hopa Deniz Polisi, Kıyı Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri katılırken, arama çalışmaları şiddetli rüzgar ve havanın kararması nedeniyle bugünlük sona erdi. Çalışmalar yarın sabahtan tekrar başlayacak.
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