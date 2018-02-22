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Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:57 | Son Güncelleme

Artvin’de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 79 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Artvin’de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 79 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Son 6 ayda Artvin’de yakalanan kaçak göçmen sayısı 400’e son bir ayda ise 228’e ulaştı.
İran üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 68’i Afganistan, 11’i Pakistan uyruklu 79 kişi Doğubayazıt’ta anlaştıkları otobüsle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin diğer şehirlerine gitmek için Artvin şehirlerarası otobüs terminaline geldi. Vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şahıslar gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar, buradan Artvin Spor Salonu’na götürülerek bir süre bekletildikten sonra yasal işlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Aralarında 2 kadın ile 5 çocuğun da bulundğu kaçak göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.
Türkiye’ye iş bulup çalışmak için geldiklerini dile getiren Ahmet isimli Afganlı kaçak göçmen yaptığı açıklamada “Biz Türkiye’ye ekmek parası kazanmak için geldik. Bizim oralarda iş güç yok. Terör var, şiddet var bizler de çareyi Türkiye’ye kaçmakta bulduk. Yaklaşık bir aydır yollarda oradan oraya dolaşıp duruyoruz. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Artvin üzerinden de Türkiye’nin değişik yerlerine gidecektik. Burada polis tarafından yakalandık” ifadelerini kullandı.
Öte yandan son 6 ayda Artvin’de yakalanan kaçak göçmen sayısı 400’e son bir ayda ise 228’e ulaştı.

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

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Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
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Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
3 / 7

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
4 / 7

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
5 / 7

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
6 / 7

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
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Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha

Artvin’de bir kaçak göçmen vakası daha
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