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Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

OTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan 08 AR 685 plakalı otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı.

Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (2)

OTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan 08 AR 685 plakalı otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül'ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı.
Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (2)Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (2)Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (2)

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Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldıArtvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı
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