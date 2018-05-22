Artvin'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (3)

OTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan 08 AR 685 plakalı otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül'ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı. Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.



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