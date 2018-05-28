Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
ANKARA (DHA) - Artvin'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya Artvin'de saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir."
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü
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