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Artvin'de, LSD salgınında itlaf edilen büyükbaş sayısı artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, halk arasında 'çiçek hastalığı' diye bilinen, Lumpy Skin Disease (LSD) olarak da adlandırılan nodüler ekzantemi hastalığı nedeniyle meydana gelen büyükbaş ölümleri üzerine, karantinaya alınan 5 ilçede itlaf edilen hayvan sayısı 56’ya yükseldi.

Artvin'de, LSD salgınında itlaf edilen büyükbaş sayısı artıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, halk arasında 'çiçek hastalığı' diye bilinen, Lumpy Skin Disease (LSD) olarak da adlandırılan nodüler ekzantemi hastalığı nedeniyle meydana gelen büyükbaş ölümleri üzerine, karantinaya alınan 5 ilçede itlaf edilen hayvan sayısı 56’ya yükseldi. Artvin genelinde hastalığa karşı hayvanlara koruyucu aşı çalışması başlatılırken, kentte ve Rize'de düzenlenecek boğa güreşlerine de sınırlama getirildi.
Artvin'in Hopa, Arhavi, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde, derilerinde yaralar oluşan ve bitkin düşen büyükbaşların ölmeye başlamasının ardından bölgeye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri, inceleme yaptı. 'Çiçek hastalığı' diye bilinen, LSD olarak da adlandırılan nodüler ekzantemi hastalığı taşıdığı belirlenen, ilk etapta, 12'si Kemalpaşa'da, 11'i Hopa'da, 3'ü Arhavi'de toplam 26 büyükbaş itlaf edildi. Karantina uygulaması başlatılan 5 ilçede büyükbaşlarla ilgili aşılama çalışması gerçekleştirildi.
İTLAF EDİLEN HAYVAN SAYISI 56'YA ÇIKTI
İstanbul Pendik ile Erzurum veteriner kontrol enstitülerinden gelen veterinerlerden oluşan heyet, hastalığın görüldüğü bölgelerde durum tespit ve inceleme çalışması yürüttü. Karantina sahasında, hastalık taşıdığı belirtilen 30 büyükbaş daha itlaf edildi. Böylece 5 ilçede itlaf edilen hayvan sayısı 56'ya yükseldi.
Veterinerler, hastalık konusunda yöre sakinlerini bilgilendirildi. Şüphelenilen hayvanların göz ve ağız kısmından sıvı, deri ve kan numunesi alan ekipler, aşılama ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ahırlarda ve çevrelerinde ise dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Artvin il genelinde de hastalığa karşı hayvanlara koruyucu aşı çalışması başlatıldı.
BOĞA GÜREŞLERİNE SINIRLAMA
Öte yandan, Artvin'nin 5 ilçesindeki büyükbaş hayvanlarda görülen LSD hastalığının çevre illere yayılması ihtimali üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri harekete geçti. Rize ve Artvin'de hafta sonu düzenlenecek ödüllü boğa güreşlerine sınırlama getirildi. 2 ildeki güreşler aynı il içindeki boğaların katılımı ile yapılacak. Sahipleri, boğaları il dışındaki güreşlere götüremeyecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine kayıtlı olmayan boğalar ise güreştirilmeyecek.

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Artvin'de, LSD salgınında itlaf edilen büyükbaş sayısı artıyorArtvin'de, LSD salgınında itlaf edilen büyükbaş sayısı artıyorArtvin'de, LSD salgınında itlaf edilen büyükbaş sayısı artıyorArtvin'de, LSD salgınında itlaf edilen büyükbaş sayısı artıyor

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