Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kayıp

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de, kontrolden çıkarak Şavşat deresine uçan otomobildeki 3 kişi akıntıyla sürüklenerek kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Şavşat deresine uçtu. Olayda otomobil ile birlikte sürüklenen Kerim Çiftçi (44), Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgede kayıp otomobil ve içindeki 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.
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