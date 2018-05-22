Artvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp (2)

HASTANEDEN DÖNÜYORLARDI
Artvin'de Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan ve cesedi olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta deniz polisi dalgıçlarınca bulunanan otomobil sürücüsü Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi'nin cesedi, iş makinesi ile kıyıya çıkarıldı. Çiftçi'nin kazada hayatını kaybeden kayınpederi Dursun Gül'ü tedavisi için otomobiliyle Artvin'e hastaneye götürdüğü, dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada kaybolan Selim Aksakal'ı ise AFAD, jandarma, tfaiye ile deniz polisi dalgıçlarınca arama çalışmaları sürüyor.
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