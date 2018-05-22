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Artvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşııldı.

Artvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- Yeniden

Nurbay USTA/ARTVİN (DHA)- ARTVİN'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşııldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki 08 AR 685 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri'ne uçtu. Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, otomobilin suya gömüldüğü yeri tespit etti. Otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda sürücü Kerim Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan imam Kerim Çiftçi'nin cesedi, AFAD ve deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ekiplerin, Selim Aksakal'ı arama çalışmaları sürüyor.

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Artvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- YenidenArtvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- YenidenArtvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- Yeniden

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