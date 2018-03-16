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Artvin’de polislerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:37 | Son Güncelleme

Artvin’de polis aracının devrilmesi sonucu 6 polis yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Artvin ilinden Yusufeli ilçesine göreve giden polis memurlarının içerisinde bulunduğu araç, İnanlı Tüneli’nde kontrolden çıkarak devrildi.

Artvin’de polis aracının devrilmesi sonucu 6 polis yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin ilinden Yusufeli ilçesine göreve giden polis memurlarının içerisinde bulunduğu araç, İnanlı Tüneli’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 polis memuru yaralandı. Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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