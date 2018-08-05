Artvin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Otomobilde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'ndeki Artvin Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ali Şahinbaş yönetimindeki 55 AH 838 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün durdurduğu otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Hastane güvenlik görevlilerinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobilde hasar oluştu.

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