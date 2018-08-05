Artvin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Otomobilde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'ndeki Artvin Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ali Şahinbaş yönetimindeki 55 AH 838 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün durdurduğu otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Hastane güvenlik görevlilerinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobilde hasar oluştu.
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum