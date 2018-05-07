Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı, araçların üzerine düştü

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarak, park halindeki araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda, 11 araçta hasar oluştu, bazı evlerin camları kırıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Balcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede yağış sonrası şiddetli rüzgar nedeniyle Yazkent Sitesi’ne ait 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatı, sitede park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine panik yaşayıp dışarı çıkan apartman sakinleri, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı. Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan da bölgeye gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı olayda, park halindeki 11 araçta hasar oluştu, bazı evlerin camları kırıldı.
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