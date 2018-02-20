Artvin’de trafik kazası: 1 ölü

Artvin il merkezi Çayağzı mahallesinde bu sabah bir kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah saat 10.30 saatlerinde Ali E. (25) yönetiminde 08 DD 560 plakalı kamyonet yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şefika Yalçın’a (80) çarptı. Kazada Şefika Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.