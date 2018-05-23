ARTVİN ARTVİN'DEKİ KAZADA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ (HD) (Haber -Kamera Adem GÜNGÖR-ARTVİN -DHA-ARTVİN'DEKİ KAZADA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ ARTVİN'de, önceki gece Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde, akıntıda kaybolan ve arama çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşılan imam Kerim Çiftçi (44) ve Dursun Gül (80), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Kerim Çiftçi ve Dursun Gül'ün cenazeleri öğlen vakti Çarşı Mahallesi Merkez Cami'ine getirildi. Cenaze namazına Çiftçi ve Gül ailesinin yakınlarının yanı sıra, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, İl Müftüsü Hasan Güneş ile vatandaşlar katıldı. Müftü Hasan Güneş'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Kerim Çiftçi'nin cenazesi Salkımlı köyüne, Dursun Gül'ün cenazesi ise Bağlıca köyünde toprağa verildi. Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri'ne uçması sonucu meydana gelen kazada akıntıya kapılan otomobil, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Kazada sürücü Kerim Çiftçi ve Dursun Gül'ün cansız bedenlerine ulaşırken, araçta bulunan diğer kişi Selim Aksakal için ise arama çalışması başlatılmıştı.



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