IHAAW001322-ASA/05-02-2018
- ASA
- İstanbul Maltepe’de bir binanın giriş merdiveni çöktü... Bina sakinleri tahliye ediliyor
05.02.2018 00:13:22 TSI
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