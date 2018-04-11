Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde’de bir inşaatın 6’ncı katında malzeme taşıyan işçi asansör boşluğuna düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi V.T. çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle apartmanın 6’ncı katından asansör boşluğuna düştü. Olay yerine gelen ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan işçi hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.