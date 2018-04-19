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Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir binanın asansör boşluğunda inceleme yapan usta, dengesini kaybedip boşluğa düşerek feci şekilde can verdi.Olay, saat 19.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Zeytin Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

İstanbul’da bir binanın asansör boşluğunda inceleme yapan usta, dengesini kaybedip boşluğa düşerek feci şekilde can verdi.
Olay, saat 19.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Zeytin Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binada gündüz saatlerinde çalışma yapan Sedat Kuru (39) isimli mobilya ustası, akşam saatlerinde binaya gelerek 6’ncı kattan asansörün kapısını açıp incelemek istedi. Telefonun ışığıyla asansör boşluğuna bakan mobilya ustası bir anda dengesini kaybedip boşluğa düştü. Olay sonrası inşaat işçileri koşarak çevredeki vatandaşlardan yardım isteyip durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman görevlilerine asansörün kapısını açtırarak Sedat Kuru’ya ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Sedat Kuru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Asansör boşluğuna şerit çeken polis ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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