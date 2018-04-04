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Asansör boşluğuna düştü, itfaiye tarafından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Bartın’da apartmanın 4’üncü katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bartın İnkumu beldesinde meydana geldi.

Bartın’da apartmanın 4’üncü katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bartın İnkumu beldesinde meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katında çalışan Ümit Palabıyık dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan Ümit Palabıyık’a ulaşmaya çalıştı. Dışarıdan herhangi bir girişi olmadığı fark eden ekipler durumu Bartın İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri duvarı kırmaya başladı yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kırılan duvarın arkasındaki yaralı Ümit Palabıyık’a ulaşıldı.
Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk Müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Palabıyık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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