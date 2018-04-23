HABER

Asansör boşluğuna düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen İsmet Dilbaz (19), yaralandı.

Asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen İsmet Dilbaz (19), yaralandı.
Olay, bugün saat 01.45 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 95 Sokak üzerindeki bir inşatta meydana geldi. Arkadaşı ile inşaatı süren binaya giren İsmet Dilbaz, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Dilbaz'ın düştüğünü fark eden arkadaşı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı İsmet Dilbaz'ı düştüğü yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Dilbaz'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen İsmet Dilbaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Asansör boşluğuna düşüp yaralandıAsansör boşluğuna düşüp yaralandı

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.