Asansör faciası davasında gerekçeli karar hazırlandı

Mecidiyeköy’de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin 9 sanığın 60 bin 800’er TL adli para cezasına çarptırıldığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Olayda bilinçli taksir hali bulunmadığı kaydedilen gerekçeli kararda, kazanın oluşumuna sebebiyet veren switchlere (şalter) etkin olarak kimin müdahalede bulunduğunun mahkemece tespit edilemediği aktarıldı. Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı’nın yerine inşa edilen rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin 25 sanığın ’taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde mahkeme 9 sanığı 60 bin 800’er TL adli para cezasına çarptırmıştı. Dava kapsamında yargılanan 16 sanığın ise beraatine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda kazanın oluşumuna sebebiyet veren asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit switchlerine müdahale edildiği ve kaza esnasında bu switchlerin çalışmadığı belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan 172 sayfalık gerekçeli kararda asansörün saatte 175 kilometre hızla serbest düşüşe geçtiği ve eksi 4’üncü zemine çakıldığı aktarıldı. Olay tarihinde asansörün 32’nci kata çıkarılmak istendiği, öncesinden bu amaçla katta durdurma sensörü ile 2 adet limit switchlerinin devre dışı bırakılmış oldukları, bu eylemin kazanın vuku bulmasındaki en önemli etken olduğu anlatılan gerekçeli kararda, “Her iki bilirkişi raporuna göre kazanın oluşumunda ana etken olan asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit switchlerine müdahale edildiği ve kaza esnasında bu switchlerin çalışmadığı tespit edilmiştir. 32. kata çıkarılan asansörün üzerinde sonradan monte edilen koruma muhafazasının 32.katta bulunan mahvile çarpması neticesinde asansörün bağlı olduğu kramayer dişlisinden kurtularak içinde 10 işçi olduğu halde saatte 175 km hızla serbest düşüşe geçerek, eksi 4’üncü katta zemine çakıldı ve 10 işçi hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

“Kazanın oluşumuna sebebiyet veren switchlere kimin müdahalede bulunduğu tespit edilemedi”

"Elde edilen delillere göre kazanın oluşumuna sebebiyet veren switchlere etkin olarak kimin müdahalede bulunduğunun mahkememizce tespit edilememiştir" ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, “Sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalgıç ve Adem Akyıldız’ın sözleşme şartlarında asansörün takibinde, bakımında, uygunluğunun değerlendirilmesinde kazaya neden olan insan ve yük asansörünün bakım ve tamir işlerini zamanında ve uygun yapmamaları sebebiyle tali kusurlu oldukları belirlenmiştir. Yine daha önce asansör arızaları yaşanmasına rağmen asansörlerin çalışmasını durdurmayan ve işin devam etmesine müsaade eden Torunlar GYO çalışanları sanıklar Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile İş Sağlığı ve Güvenliği firması olan NCA firması çalışanları Ahmet Said Demir, Mert Çanakçı’nın tali kusurlu oldukları bildirildiğinden ve tüm bu sanıkların taksirli eylemleriyle kazanın oluşumunda pay sahibi oldukları kanaatine varılmıştır" denildi.

Olayda bilinçli taksir hali bulunmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanıklara verilen hapis cezalarında, sanıkların itibar olunan bilirkişi raporlarına göre tali kusurlu olduklarının tespit edilmesi, esas olarak kazaya sebebiyet veren asansör sensör ve switchleri üzerinde kimin müdahalede bulunduğunun tespit edilememesi ve katılanların maddi taleplerinin Torunlar GYO firması tarafından büyük ölçüde karşılanmış olması nazara alınarak sanıklara verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir."

16 sanığın da olayda kusurlarının bulunmadığının anlaşıldığı belirtilirken, sorumluların tespiti için suç duyurusunda bulunuldu

Gerekçeli kararda devamla şu ifadelere yer verildi:

"Asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit emniyet switchlerinin görev yapmalarını engellemek amacıyla sisteme müdahale eden kişi veya kişilerin tespit edilerek gereğinin ifası ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu bildirilen, yetkisiz personeli operatör olarak asansör kullanımına görevlendiren ve bu kişinin çalışmasına karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunsuzluğun belirtilmemesini gösteren iş güvenliği uzmanı ve yetkisiz personeli görevlendiren kişinin tespit edilerek gereğinin ifası amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."