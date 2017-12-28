Asansörcüyü öldüresiye döverek parasını gasbedenler, çalışanları çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir asansör firmasının bürosuna başlarında kaskla girerek işyeri sahibi Bekir Gümüş'ün (52) ellerini kelepçeleyip, demir çubukla öldüresiye döven, kasadaki 30 bin lirayı da gasbeden kasklı 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan G.'nin (30) olayın meydana geldiği iş yerinde ön muhasebeci olarak çalıştığı, diğer şüpheli Mustafa Ü.'nün (25) de daha önce aynı yerde bir süre işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Geçen 23 Aralık'ta, Hacıkaplanlar Mahallesi, Barış Caddesi'ndeki asansör montaj, bakım, arıza, revizyon hizmeti veren firmaya, kapanış saatine yakın gelen ve başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, önce şalteri kapatarak iş yerinin elektriklerini kesti. Saldırganlar ardından da firmanın sahibi Bekir Gümüş'ü, ağzını kapatıp, ellerini kelepçeleyerek arka taraftaki mutfak bölümüne götürüp, demir çubukla öldüresiye dövdü. Gümüş'ün cüzdanı ile cep telefonunu ve kasadaki 30 bin lirayı alan gaspçılar, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu cihazı da söküp yanlarında götürdü. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Bekir Gümüş, güçlükle iş yerinin kapısına kadar gelerek, komşularından yardım istedi. Çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, tedaviye alındı.