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Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan Gizem M.

Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan Gizem M. (19), itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, Burhaniye'nin Kocacamii Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı Geniş İş Merkezi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İş merkezine gelen Gizem M., gideceği kata çıkmak için asansöre bindi. Asansör, 2 ile 3'üncü kat arasında arıza yaptı. Asansörde rehin kalan Gizem M.'nin yardım çağrısı üzerine apartman sakinleri Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısının bir kısmını açarak genç kızı kurtardı.
Asansörde mahsur kalarak korku dolu anlar yaşayan Gizem M., yardımına yetişen itfaiye erlerine teşekkür etti.

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Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardıAsansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

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