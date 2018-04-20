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Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçidin asansöründe mahsur kalan 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, İzmit D-100 Karayolu Ankara istikameti Yenidoğan mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi.

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçidin asansöründe mahsur kalan 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, İzmit D-100 Karayolu Ankara istikameti Yenidoğan mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Refiye Batmaz yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmak istedi. Üst geçidin asansörüne binen yaşlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı asansörün arıza yapması sonucu içeride mahsur kaldı. Daha sonra Batmaz telefonu ile damadını arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının damadı ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Batmaz’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucu kurtarılan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Olayı anlatan Refiye Batmaz, “Düğmeye bastım yarı yere kadar çıktım. Sonra asansör durdu kaldı. Damadımı aradım. O da itfaiyeye haber verdi. Şu an iyiyim. Çabuk haber verdim. Eğer uzun süre kalsaydım havasızlıktan kötü olabilirdim” dedi.
Ekiplere sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Batmaz, daha sonra yoluna devam etti.

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

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