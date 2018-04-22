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Asansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar, okulun asansörünün bozuk olması nedeniyle kucakta taşınarak salona alındı.

Asansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar, okulun asansörünün bozuk olması nedeniyle kucakta taşınarak salona alındı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için gelen adaylar, asansörün bozulmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. Memur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2- 3 kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı. Sınav için geldiği okulun asansörün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarının kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetime tepki gösterdi.

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Asansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındıAsansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındıAsansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındıAsansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındı

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