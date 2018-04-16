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Asayiş denetlemesini, kaymakam denetledi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran İlçesi Kaymakamı Şeref Aydın, jandarma ekiplerinin uygulamasını İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç ile birlikte yerinde denetledi, uygulama hakkında personelden bilgi aldı.Havran ilçesi genelinde jandarma tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Asayiş denetlemesini, kaymakam denetledi

Balıkesir’in Havran İlçesi Kaymakamı Şeref Aydın, jandarma ekiplerinin uygulamasını İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç ile birlikte yerinde denetledi, uygulama hakkında personelden bilgi aldı.
Havran ilçesi genelinde jandarma tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda Havran’da 260 kişi GBT kontrolü yapıldı. Kontrollerde iki kişi gözaltına alınırken kontrol edilen araç sayısı 37, cezai işlem uygulanan araç sayısı 4, uygulanan trafik ceza miktarı bin 308 lira olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 3 araçta trafikten men edildi.

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