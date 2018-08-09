Aşçı, denizde ölü bulundu

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde aşçılık yapan Turgut Çalar (53) yüzmek için girdiği denizde boğuldu.
Sülüklü- Taşdibi plajları mevkiinde dün öğle saatlerinde yüzenler, denizde hareketsiz duran Turgut Çalar'ı fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizden çıkardıkları Çalar'ın cesedini bota alarak Çayağzı Limanı'na getirdi. İlçede bir restoranda aşçılık yapan Turgut Çalar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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