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ASELSAN'ın füze avcısı 'Korkut' sistemi, denizde geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, ASELSAN tarafından füzelere karşı geliştirilen Korkut Sistemi'nin gemilerdeki testleri de başarılı oldu.

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, ASELSAN tarafından füzelere karşı geliştirilen Korkut Sistemi'nin gemilerdeki testleri de başarılı oldu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, bir ön prototip olarak üretilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın destekleri ile eğitim gemisi TCG S. Mehmetpaşa'ya entegre edilen Korkut-D sistemi ile 4 Mayıs tarihinde yapılan testlerin gemileri füzelere karşı etkili şekilde koruyabileceğinin gösterdiği belirtildi.

Yapılan atışlı test sırasında Korkut-D sisteminin tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonlarını operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdiği ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha ettiği bildirildi.

Açıklamada, dünyada kullanılmakta olan birçok sisteme kıyasla daha uzun menzilde sağlanan imha başarısının Türkiye'de bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyin bir göstergesi olduğu bildirildi. Bu test ile milli imkanlarla geliştirilen, çok az ülke tarafından üretilen ve geminin en kritik son kademe savunma katmanını oluşturan Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine hazır hale getirilerek yabancı ürün bağımlılığının sona erdirildiği ifade edildi.

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