Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

İş adamı B.Ö. ile güzellik uzmanı E.Ö., 2013’te evlendi. Geçen yıl çocukları oldu. Ancak çift, ayrı yaşamaya başladı. E.Ö. ailesinin evine dönerken, B.Ö. de İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. B.Ö., eşinin ailesinin tehditlerinden korktuğu için evliliği kabul ettiğini söyledi. E.Ö. ise avukatı Selin Otağ aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, eşi askerdeyken yanlarında kaldığı kayınvalidesi ile kayınpederinin eşiyle arasını bozduğunu öne sürdü.

E.Ö., eşinin futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yaşanan boşanma davası sırasında gündeme gelen direk dansını örnek göstererek “Millet ne ilişkiler yaşıyor. Asena Erkin bile direk dansı yapıyor, ev temizliği yapmayı kadınlık sanıyorsun” dediğini ileri sürdü.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre genç kadın, Instagram’da eşi ve sevgilisi Y.C.’nin ayrı ayrı çektirdikleri fotoğraflardan ilişkileri olduğunu anladığını söyledi. E.Ö. çocuğunun babasız büyümemesi için boşanmak istemediğini belirtti. Oğluna bağlanan geçici nafakanın 1000 TL’ye çıkarılmasını talep eden E.Ö., boşanma davasının da reddini istedi.

