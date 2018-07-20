Asfalt işçilerinin taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, asfalt işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışmalarında taşeron bir firmada görevli işçileri taşıyan Yahya Çakır yönetimindeki 35 NH 319 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Çakır ile araçtaki işçiler Mehmet Manangöz, Ahmet Karaca ve Hamza Ali Ildır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar AKS 110 ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Manangöz, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI



